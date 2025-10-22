İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 68 bin 234'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 4'ü enkaz dan çıkartılan 5 ölü ve 4 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 88 kişinin hayatını kaybettiği, 315 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 436 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'den kimlikleri tespit edilemeyen 30 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığı, böylece şu ana kadar alınan cenazelerin sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar teslim alınan 57 Filistinlinin naaşının yakınları tarafından tespit edildiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 234'e yaralıların sayısının 170 bin 373'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarı İsrail Meclisinde kabul edildi

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Noam Partisi'nden Avi Maoz tarafından sunulan tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakının İsrail meclisinde oylanmasını sağlayacak. Tasarının sahada henüz yansıması olmasa da sembolik bir öneme sahip.

Parlamento üyelerinin 25'inin "evet" oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman'ın sunduğu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Maale Adumim yerleşiminin ilhakına yönelik tasarı da oylandı.

Söz konusu tasarı da ön oylamada 32'ye karşı 9 kabul oyuyla geçti ve Mecliste oylanmasının önü açıldı.

Meclis onayı aşırı sağcı İsraillileri sevindirdi

Sembolik tasarının Mecliste kabul edilmesi, koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanları mutlu etti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Smotrich gibi Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.

ABD heyeti İsrail’deyken meclisten sürpriz tasarı geçti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan İsrail yerleşimlerini ilhaka yönelik tasarının ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti.

Yasa tasarısını Meclise getiren Milletvekili Maoz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasanın bugünlerde getirilmemesi talebine karşı çıktığını, "İsrail'in egemenliğini vurgulamanın tam zamanı olduğunu" belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.

Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil, Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Tubas, Cenin, Doğu Kudüs ve Bire kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinde yoğunlaşan baskınlarda İsrail ordusu, kentlerde askeri kontrol noktaları kurdu.

Baskınlarda Filistinlilerin evlerinde arama yapan ve 45 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, bazı Filistinlileri darbetti.

Gözaltına alınanlar arasında 1 çocuk ve eski tutukluların da olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, Birlemiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'dan, İsrail'in, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Filistinlileri yerinden etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ve gasbettikleri toprakları genişletmeyi yoğun bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinlilerin, "İsraillilerin artan baskısı altında savunmasız" durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin topraklarından uzaklaştırılarak Batı Şeria'nın ilhakının önünün açıldığı aktarıldı.

Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının tamamen boşaltıldığı ve sakinlerinin evlerine ve iş yerlerine geri dönmelerinin sistematik biçimde engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in UNRWA karşıtı yasaları nedeniyle BM okullarının kapatıldığı ve uluslararası personelin sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

32 yabancı aktivist, Filistinlilere destek verdikleri için İsrail’den çıkarıldı

İsrail İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bölgedeki askeri yetkililerin talimatlarına uymayan 32 yabancı aktivistin sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu aktivistlerin "terör örgütü" olduğu iddia edilen "Tarım Çalışma Komiteleri Birliği" üyesi oldukları ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Yusi Dagan tarafından yapılan bir taleple aktivistlerin sınır dışı edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu 32 aktivistin 99 yıl boyunca "ülkeye" girişinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada sınır dışı edilen aktivistlerin uyruklarına dair bilgi verilmedi.