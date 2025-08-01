İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayattan koparılan masum bebekler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 60 bin 200'den fazla Filistinliden 18 bin 592'si çocuk.

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden ve cenazeleri tespit edilebilen bebek ve çocukların yaşları, isimleri gibi detaylı bilgilerin bulunduğu bir liste yayımladı.

Listede, binlerce çocuğun çok küçük yaşlarda öldürüldüğü hatta bazılarının 24 saat bile hayatta kalmadığı görülüyor.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 0-17 yaş aralığındaki çocukların listelendiği acı tablo ise şu şekilde:

Doğduğu gün öldürülen 9 bebek

1 günlük 5

2 günlük 5

3 günlük 8

4 günlük 1

5 günlük 1

6 günlük 3

7 günlük 2

8 günlük 7

9 günlük 3

10 günlük 2

11 günlük 3

12 günlük 3

14 günlük 5

15 günlük 2

16 günlük 3

17 günlük 1

18 günlük 3

19 günlük 2

20 günlük 5

21 günlük 4

22 günlük 5

23 günlük 2

24 günlük 2

25 günlük 2

26 günlük 2

28 günlük 4

29 günlük 2

1 aylıktan 1 yaşına kadar hayatını kaybedenler

1 aylık 88

2 aylık 90

3 aylık 78

4 aylık 71

5 aylık 74

6 aylık 77

7 aylık 80

8 aylık 70

9 aylık 75

10 aylık 75

11 aylık 79

1 yaşında 943

2 yaştan 17 yaşına kadar hayatını kaybedenler

2 yaşında 972

3 yaşında 899

4 yaşında 868

5 yaşında 985

6 yaşında 924

7 yaşında 967

8 yaşında 895

9 yaşında 921

10 yaşında 907

11 yaşında 976

12 yaşında 1001

13 yaşında 1084

14 yaşında 1132

15 yaşında 1064

16 yaşında 1212

17 yaşında 1218

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 71 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 853 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 1320'ye, yaralıların sayısı da 8 bin 818'e yükseldi.