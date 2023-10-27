İsrail-Filistin savaşında 3. haftaya girildi. Gözler her an başlayabilir denen İsrail’in kara herakatında olurken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları, 21’inci gününde de devam etti. El-Ebyad Camisi’ne düzenlenen hava saldırısı sonucu camii yıkılırken, ölenler ve yaralananlar oldu. İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son durum

• Gazze’den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. İlk hafta açıklanan bu rakam, aradan geçen 15 günlük sürede yenilenmedi…

• Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

• Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

• İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha İsrail'in Gazze'ye bir kara harekâtına hazırlandığını söyledi ama yine tarih sunmadı.

• Hamas, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi.

• Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi enkaz altında.

• Birleşmiş Milletler'in bölgedeki yardım ajansı da yakıt kıtlığı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

• İsrail'de 7 Ekim'den bu yana sınıra yakın bölgelerdeki 125 bin kişi tahliye edildi.