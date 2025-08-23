İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz

Seca ve ailesi, Zehra semtinde yaşarken, İsrail ordusunun evlerini bombalaması üzerine Zevayide bölgesine göç etti. Bu bölgede bulunan Derviş ailesinin evine yerleşti ancak aile, burada da ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'in 20 Ağustos'ta gece yarısı düzenlediği saldırı Hamed ailesini uykuda yakaladı. Odada uyurken birden boğulma hissiyle uyanan Seca, önce diğer odaya geçti ama sonra betonların üstüne yıkılmasıyla hareket edemez oldu.

"Aldığım son nefeste öleceğimi düşünüp şehadet getirdim"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Seca, "Bütün oda üstüme yıkılmıştı. Bana rüyada olduğumu söyleyin, diyordum. Çıkarın beni buradan, boğuldum, diyordum. Aldığım son nefeste öleceğimi düşünüp şehadet getirdim." ifadelerini kullandı.

Sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırılan Seca, leğen kemiğinde 3 kırık olduğunu, omzunun da kırıldığını dile getirdi.

Seca, tıbbi imkanlar elvermediği için Gazze dışına çıkıp tedavi olmak istediğini aktardı.

"Kabusta gibiyiz"

Seca, yaşadığı yerin güvenli olduğunu hiç düşünmediğini ve hep saldırı olacağı korkusuyla yaşadığını, sonunda da korktuğu şeyin başına geldiğini ifade etti.

"Kabusta gibiyiz. 2 yıldır dünyaya sesleniyoruz ama sesimizi duyan yok." diyen Seca, yaşadıkları hayal kırıklığını ve sitemi dile getirdi.

Savaş 2 yıldır sürüyor

Seca'nın ablası Sade Talal Hamed ise Zevayide'de ailesinin evine ziyarete gittiği sırada saldırıya yakalandığını söyledi.

Saldırıda 15 yaşındaki oğlunun da yaralandığını, boynuna şarapnel isabet ettiğini ve dişlerinin kırıldığını kaydeden Sade, kız kardeşinin ve oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

Nereye giderlerse oranın bombalandığını ifade eden Sade, şöyle devam etti:

"2 yıldır savaştayız. Kimse bu savaşı durduramadı. Açlık, göç, 24 saat bombardıman. Korkuyla uyuyor ve uyanıyoruz. Ailemin yanına giderken yolda saldırıya uğramaktan korkuyorum. Gazze'de güvenli yer yok. Bu, uğradığımız ikinci saldırı."