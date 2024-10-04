İsrail'in Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 296 Filistinli öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 364 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıldır uyguladığı soykırımda son 10 günde 296 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 837'sinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 14 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 802'ye, yaralı sayısının da 96 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

DSÖ: Son 1 yılda Gazze'deki nüfusun yüzde 6'sından fazlası öldürüldü veya yaralandı

Dünya Sağlık Örgütünün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki acil durumlar sorumlusu Ayadil Saparbekov, son 1 yılda İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki nüfusun yüzde 6'sından fazlasının yaralandığını veya öldürüldüğünü bildirdi.

Saparbekov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini hatırlatan Saparbekov, Gazze'deki saldırıların sürdüğünü kaydetti.

Saparbekov, "Gazze'de nüfusun yüzde 6'sından fazlası öldürüldü veya yaralandı. En az 10 bin kişi ise enkaz altında mahsur kaldı. Gazze'deki sağlık sistemi, tekrarlanan saldırılar ve devam eden malzeme, ilaç, yakıt ve personel eksikliğinden ötürü büyük zarar gördü. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine en az 516 saldırı düzenlendi ve bunlar 765 ölümle sonuçlandı." dedi.

Saparbekov, sağlık merkezlerinin yarısından azının işlevsel olduğunu ancak bunların da sağlık ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığını kaydetti. Ayadil Saparbekov, saldırılar nedeniyle en az 24 bin 90 kişinin hayatını değiştirecek yaralanmalara maruz kaldığını, bu kişilerin rehabilitasyona veya özel bakıma erişimlerinin olmadığını bildirdi.

Yetersiz beslenmenin Gazze için bir diğer önemli endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Saparbekov, ocaktan bu yana 4 bin 337'si şiddetli akut yetersiz beslenme olmak üzere, 20 bin 241 çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hastaneye kaldırıldığını anımsattı.

Saparbekov, DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana planlanan 214 misyondan yalnızca yüzde 44'ünü gerçekleştirebildiğini, hastanelere yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme teslim ettiklerini kaydetti.

Gazze'de ortaklarıyla birlikte çocuk felci aşılama kampanyası başlattıklarını da hatırlatan Saparbekov, bunun ilk turunda 560 binden fazla çocuğu aşıladıklarını söyledi.

Saparbekov, "(İsrail tarafından) Tekrarlanan tahliye talepleri ve devam eden çatışmalar insani operasyonları aksatmaya devam ediyor. Etkili bir çatışmasızlık, sağlık hizmetlerinin korunması, sağlık tesislerine güvenli erişim ve Gazze'ye sürekli yardım akışı çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentinin Beyt Emir beldesinde şu ana kadar 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına alınanların bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

Filistinli aktivist Muhammed Ayan Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldenin birçok mahallesine baskın düzenlediğini, onlarca evde arama yaptığını söyledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.