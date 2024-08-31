İsrail'in Gazze'ye yönelik gece boyu süren saldırılarında en az 29 kişi hayatını kaybetti

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 330. gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları gece boyu sürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalanması sonucu 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyinde Alyan Ebu Yusuf apartmanını hedef alan saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef alması sonucu evde bulunan Ebu Bekir ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.

7 Ekim'den bu yana 40 bin 602 Filistinli hayatını kaybederken, 93 bin 855 Filistinli ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.