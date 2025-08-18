İsrail'in harekâtı öncesinde Filistinliler Gazze kentini terk etmeye başladı

Filistinli bazı aileler, İsrail'in Gazze kentine yapmayı planladığı kara harekâtı öncesinde yoğun bombardıman altındaki kentten ayrılarak bölgenin batı ve güney kısımlarına gitmeye başladı.

İsrail'e Gazze tepkisi büyüyor

İsrail'in Gazze kentini ele geçirme planına uluslararası tepkilerin yanı sıra İsraillilerden de büyük tepki geldi. İsrail'de yapılan gösterilerde savaşın sonlandırılarak Gazze'de tutulan 50 rehinenin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Netanyahu, Gazze'yi son kalesi olarak nitelendiriyor

İsrail, hâlihazırda Gazze Şeridi'nin yüzde 75'ini elinde tutarken, İsrail ordusu harekâtın kapsamının genişletilmesinin rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği ve askerlerinin uzun süreli meskûn mahal çatışmalarına maruz kalabileceği konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze kentini Hamas'ın son kalesi olarak nitelendirmişti.

Yüzbinlerce kişi zorla yerlerinden edilebilir

İsrail'in Gazze kentine saldırıları sonucunda yüz binlerce kişi yeniden yer değiştirmeye zorlanabilir.

"Gazzeliler idam cezası almış gibi idamı bekliyor"

Gazze'de yaşayan Filistinli iş adamı Tamer Buray, bir mesajlaşma uygulamasından Reuters'e yaptığı açıklamada, "Gazze kentinin ahalisi idam cezası almış gibi idamı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Arabulucular devrede, görüşmeler devam ediyor

Kahire'deki görüşmelere yakın kaynaklar Mısırlı ve Katarlı ara bulucuların Hamas, İslami Cihat ve diğer grupların liderleriyle bir araya geldiğini fakat çok az ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kaynaklar görüşmelere bugün devam edileceğini belirtti.