İsrail'in hava saldırısında 3 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Saldırı sırasında bazı vatandaşların da yaralandığı ve Nevacihe'nin daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

İsrail savaş uçaklarının, gece saatlerinde Rimal semtine yoğun hava saldırılarında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh'un yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.