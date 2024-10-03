  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in hava saldırısında Nasrallah'ın damadı öldürüldü
Takip Et

İsrail'in hava saldırısında Nasrallah'ın damadı öldürüldü

İsrail'in Şam'ın Mezzeh semtine düzenlediği hava saldırısında, eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürdü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in hava saldırısında Nasrallah'ın damadı öldürüldü
Takip Et

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürüldü. Kasır, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.

Hasan Kasir'in öldürüldüğü doğrulandı

Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.

Kuruluşun açıklamasında, “Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Cafer Kasir, Şam’ın Mezzeh semtindeki bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki Lübnanlıdan biriydi” denildi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Şam’daki hava saldırısında en az üç kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Dev bankanın sistemleri çöktü! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiasıDev bankanın sistemleri çöktü! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiasıDünya

 

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıGündem

 

Dünya
Dev bankanın sistemleri çöktü! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiası
Dev bankanın sistemleri çöktü! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiası
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yine vurdu! 3 büyük patlama oldu
İsrail, Beyrut'u yine vurdu! 3 büyük patlama oldu
New York Belediye Başkanı Adams hakim karşısına çıktı! Savcıdan tanığa baskı iddiası
New York Belediye Başkanı Adams hakim karşısına çıktı! Savcıdan tanığa baskı iddiası
İngiltere Başbakanı: Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak
İngiltere Başbakanı: Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Batı'ya seslendi: Lütfen İsrail'i çekin!
İran Cumhurbaşkanı, Batı'ya seslendi: Lütfen İsrail'i çekin!
7 kişi ölmüştü! Tel Aviv saldırısını Hamas üstlendi
7 kişi ölmüştü! Tel Aviv saldırısını Hamas üstlendi