İsrail'in hava yolu şirketi El Al, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın, Paris'teki ofisine "El Al Soykırım Hava Yolları" ifadeleriyle protesto edilmesi sonrasında tahliye kararı aldığı açıklandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, El Al'ın Paris'teki ofisine yönelik protesto sonrasında ofisin boşaltılması yönünde karar alındı.

Şirketin Paris'teki ofisinin kapısına kırmızı sprey boyayla "El Al Soykırım Hava Yolları" ve "Filistin kazanacak" ifadeleri yazılırken, kapıya kanı sembolize eden çizimlerin de yapılması dikkati çekti.

Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protestonun yapıldığı ve Fransa polisine konuya ilişkin şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Yaşanan olay sonrasında şirketin Paris'teki ofisini geçici süreyle boşaltma kararı aldığı kaydedildi.

