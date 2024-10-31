İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
AA
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı
Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.
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