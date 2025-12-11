İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'u boykot eden beşinci ülke İzlanda oldu

Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in yarışmaya katılmasına izin verilmesi, boykot dalgasını büyütüyor.

İzlanda ulusal yayıncısı RÚV’un yönetim kurulu, çarşamba günü aldığı kararla 2026’da Viyana’da düzenlenecek yarışmaya katılmayacağını ve etkinliği yayınlamayacağını açıkladı.

Böylece İzlanda, yarışmayı boykot eden beşinci ülke oldu.

Geçtiğimiz hafta Eurovision’un çatısını oluşturan Avrupa Yayın Birliği (EBU), Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’i yarışmadan men etme çağrılarını reddetmişti.

RÚV yaptığı açıklamada, “Ülkedeki kamuoyu tartışmaları göz önüne alındığında, RÚV’un Eurovision’a katılımına dair ne neşe ne de barış ortamı söz konusu olabilir. Bu nedenle RÚV, EBU’ya bugün yarışmaya katılmayacağını bildirme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

Kurum, İsrail’in katılımına ilişkin endişelerini EBU’ya defalarca ilettiğini ancak yanıt alamadığını da ekledi.

Eurovision’da Gazze çatlağı büyüyor

Gazze savaşı, yarışmada uzun süredir devam eden gerilimi daha görünür kıldı. Geçmiş organizasyonlarda protestolar düzenlenmiş, siyasi bayraklar ve mesajlar sıkı şekilde yasaklanmıştı.

EBU geçtiğimiz hafta genel kurul toplantısında İsrail’in katılımına dair şikâyetleri görüştü. Üyeler, İsrail’in oy manipülasyonu iddialarına karşı daha sıkı oylama kuralları kabul etti; ancak hiçbir ülkenin yarışmadan çıkarılması yönünde adım atılmadı.

Bu yılki boykotlar, Avrupa’nın en popüler kültürel etkinliklerinden biri olan Eurovision’un geleceğine gölge düşürürken, hem organizatörlerin hem de yayıncıların gelir beklentilerini de zora sokuyor.

RÚV Başkan Yardımcısı Diljá Ámundadóttir Zöega toplantı öncesi yaptığı açıklamada kararın ipucunu vermiş, “Bugün Dünya İnsan Hakları Günü ve alınacak kararın da bu ruhu taşıyacağını düşünüyorum” demişti.

Katılan ülkeler de görüş ayrıştı

Aynı gün Polonya, yarışmaya katılacağını doğruladı. Ulusal yayıncısı TVP’den yapılan açıklamada, “Tansiyonun farkındayız. Endişeleri anlıyoruz. Ancak Eurovision’un yeniden sadece müzikle dolu bir alan olma şansı olduğuna inanıyoruz” denildi.

Almanya ve Avusturya da katılımı onayladı; her iki ülke de Eurovision’un Avrupa’yı birleştirmek üzere tasarlanmış “apolitik bir şarkı yarışması” olduğunu savundu.

İrlanda yayıncısı RTÉ ise Gazze’deki ağır insani kriz nedeniyle katılımın “vicdanen mümkün olmadığını” açıkladı.

İspanya’nın RTVE’si de aynı yönde karar aldı ve yarışmaya katılmanın “Gaza konusundaki yoğun toplumsal tepki karşısında kuruma duyulan güveni zedeleyeceğini” belirtti.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun boykotu destekleyerek, “Gazze’deki soykırım karşısında İsrail aklanamaz. Kültür barıştan ve adaletten yana olmalıdır” dedi.