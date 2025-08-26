İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze’de kriz: Açlık alarm veriyor

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze'de insani felaket derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesi’nde ise bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi’nde Gafri Kavşağı yakınındaki bir daireye yapılan hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampı’nın batısında, Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliya’nın kuzeyinde ve Gazze’nin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Nusayrat’ın batısındaki Sevariha bölgesinde, İsrail İHA’sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı’nda bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı. Deyr el-Belah’ta, Akile Caddesi’nde sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un kuzeybatısında, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un kuzeyindeki Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı.

Batı Şeria’da aylardır süren saldırılarında 58 Filistinli hayatını kaybetti, 47 bin kişi yerinden oldu

İsrail ordusu, 21 Ocak’tan bu yana Cenin kenti ve kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, FKÖ Mülteci İşleri Dairesi, İsrail’in Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarının “58 Filistinlinin şehit olmasına, yüzlercesinin yaralanmasına ve evler ile altyapının geniş çapta tahrip olmasına” yol açtığını açıkladı.

Açıklamada, Cenin’de ölenlerin sayısının 44’e ulaştığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve vilayet nüfusunun yüzde 25’inin yerinden edildiği belirtilerek "İşgalin saldırıları, kamp ve çevresinden 22 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana en az 250 kişi gözaltına alındı, 2 bin öğrenci eğitimden mahrum bırakıldı.

Açıklamada, Cenin kampında 650’den fazla binanın (yüzlerce konut) yıkıldığı, altyapının neredeyse tamamen çöktüğü ve kampın yüzde 70’inin yıkılarak yeni yollar ve bölünmüş mahallelerle “yeni bir coğrafi gerçeklik” oluştuğu ifade edildi.

FKÖ, saldırıların şubat ayından bu yana Cenin ve Tulkerim’de 72 okulun kapanmasına ve 26 bin öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açtığını da kaydetti.

Tulkerim kenti ve Nur Şems kampına yönelik saldırılarda ise bir çocuk ve biri sekiz aylık hamile 2 kadının da aralarında bulunduğu 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devam eden saldırılar sonucu 600’den fazla ev tamamen, 2 bin 573 ev ise kısmen yıkıldı. Yalnızca Nur Şems kampında 48’den fazla bina yıkılırken, mahalleleri birbirinden ayırmak için yollar yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “yaklaşık 300 dükkânın yıkıldığı, binlerce ailenin eşyalarının zarar gördüğü, 2 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı ve 25 bin kişinin yerinden edildiği” vurgulandı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki soykırımla paralel olarak Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria’daki saldırılarını artırdı.

Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 16 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.