İsrail'in Lübnan hattında şiddetli bombardıman: Güney beldelerinde insani bilanço ağırlaşıyor

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, güneydeki stratejik beldeleri gece boyunca aralıksız dövdü. Özellikle yerleşim yerlerinin tam ortasına isabet eden mühimmatlar, sivil konutlarda büyük çaplı yangınlara ve çökmelere neden oldu. İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin bu saldırılarda yaralandığı bildirildi. Bölgedeki sağlık ekipleri, enkaz yığınları arasında hala ulaşılamayan siviller olabileceği endişesiyle arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Yaralılar ise kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan yerel tıp merkezlerine ve en yakın tam teşekküllü hastanelere sevk edilmiş durumda.

Saldırıların şiddeti sadece can kaybı ve yaralanmalarla sınırlı kalmıyor; bölge halkı için her doğan gün yeni bir hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Elektrik şebekelerinin ve su hatlarının doğrudan hedef alınması nedeniyle birçok köy tamamen karanlığa gömüldü. Güvenli bir sığınak arayışıyla evlerini terk edip yollara düşen ailelerin sayısı her geçen saat artarken, Nebatiye ve Sur hattındaki kırsal mahallelerde yoğunlaşan ateş gücü sivil altyapıyı neredeyse tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Lojistik hatlara darbe

Bu operasyon dalgasında sadece binalar değil, Lübnan’ın can damarı sayılan ulaşım hatları da büyük darbe aldı. Bekaa Vadisi’nden güneye uzanan rotada, Litani Nehri üzerinde bulunan iki kritik köprü hava saldırılarıyla yerle bir edildi. Bu hamle, bölgenin kuzeyle olan bağını fiilen kopardı. Yıkılan köprüler sadece askeri geçişleri değil, bölgeye ulaştırılması gereken acil gıda ve tıbbi yardım konvoylarının da önünü kesti. Güney Lübnan şu an hem havadan yoğun bombardımana tutuluyor hem de karadan tamamen izole ediliyor.

Yolların tahrip edilmesi ve ana arterlerin ulaşıma kapanması, saldırı altındaki beldelerden kaçmaya çalışan sivilleri de kapana kıstırmış durumda. Alternatif yolların güvenli olmaması nedeniyle binlerce insan kendi evlerinde mahsur kalırken, sahadaki gözlemler bu stratejik yıkımın bölgedeki insani krizi tetikleyen en büyük unsurlardan biri haline geldiğini gösteriyor. Yardımların ulaşamadığı, tahliyelerin yapılamadığı bu ortamda, güneydeki köylerin dış dünyayla irtibatı kopma noktasına geldi.

Bilanço ağırlaşıyor: Lübnan genelinde yas hakim

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, çatışmanın boyutlarının ne denli korkutucu bir noktaya ulaştığını kanıtlıyor. Sadece son 24 saat içinde ülke genelinde düzenlenen çeşitli saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirirken, 98 kişi de yaralandı. Çatışmaların yoğunlaştığı Mart ayından bu yana tutulan acı çetele ise artık binlerle ifade ediliyor; toplam can kaybı 1.368’e, yaralı sayısı ise 4 binin üzerine çıktı. Hastanelerdeki doluluk oranları ve tıbbi malzeme eksikliği, zaten zorlanan sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirmiş durumda.

Uluslararası arenada diplomatik temaslar ve kınama mesajları yayınlanmaya devam etse de sahadaki silahların susmasına dair henüz somut bir işaret bulunmuyor. Beyrut yönetimi, toprak bütünlüğünün açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak saldırılara tepki gösterirken, güneyden yükselen dumanlar çatışmanın daha da şiddetleneceğinin habercisi gibi duruyor. Sınırın her iki yanındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerin bölge halkı için çok daha zorlu geçeceğine işaret ediyor.