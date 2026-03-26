  İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı bin 94'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı bin 94'e yükseldi

Lübnan'ın Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 94'e, yaralı sayısının ise 3 bin 119'a ulaştığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı bin 94'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 22 artarak bin 94'e, yaralı sayısının ise 153 artarak 3 bin 119'a yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 121 çocuk, 81 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

