İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 332'ye yükseldi, 12 bin 236 kişi de yaralandı.