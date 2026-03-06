İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Can kaybı 123'e, yaralı sayısı 683'e yükseldi
Lübnan, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının 683’e yükseldiğini açıkladı. Saldırılardan etkilenen yaklaşık 96 bin kişi, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildi.
Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.