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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 547 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 547 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 547 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında yaşanan çatışmaların bilançosunu açıkladı. Buna göre İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 35'i kadın, 20'si genç ve çocuk olmak üzere 547 kişi yaşamını yitirdi, bin 765 kişi de yaralandı.

102 bin kişi evini terk etti

Saldırılar nedeniyle 102 bin 523 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Öte yandan, açıklanan ölü sayısına Hizbullah'ın öldürülen mensuplarının da dahil olduğu öğrenildi.

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