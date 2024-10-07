İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bugüne kadar 2 bin 83 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dünden bu yana Cebeli Lübnan vilayetine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güney vilayetine yönelik İsrail hava saldırılarında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Bekaa bölgesine yönelik hava saldırılarında 12 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarda da 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'a dün düzenlenen saldırılarda 22 kişinin öldüğü, 111 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı günden bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 83'e, yaralı sayısının 9 bin 869'a çıktığı ifade edildi.

Lübnan'da 8 Ekim'den bu yana 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 869 kişi yaralandı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.