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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.

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