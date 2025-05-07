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İsrail'in Lübnan'da İHA'yla hedef aldığı araçta bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir hafif ticari araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'da İHA'yla hedef aldığı araçta bir kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Sayda kentinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Söz konusu saldırıda bir hafif ticari aracın hedef alındığı, araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde dün akşam İsrail'in hava saldırısı düzenlediği araçta bir kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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