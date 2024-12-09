İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Lübnan askeri yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının bir askeri kontrol noktasında düzenlendiğini bildirdi.
İsrail ordusu, Nebatiye'nin Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Saf el-Hava yolu üzerindeki askeri kontrol noktasından geçen bir aracı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, asker yaralandı
Saldırıda aracı süren şahıs hayatını kaybederken 4 asker hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusunun, Alma el-Şaab kasabasına saldırılar düzenlediği aktarıldı.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren ihlallerini sürdürmüştü.