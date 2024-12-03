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İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Haris ve Taluse bölgelerine dün düzenlediği saldırıların ilk bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bint Cubeyl'in Haris bölgesine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Mercaiyun'un Taluse bölgesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu biri devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

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