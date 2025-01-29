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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneyinde işgale devam eden İsrail ordusunun saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda yaralananlar hakkında bilgi verildi.

 

İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mecdel Selem beldesinde Lübnanlıları hedef aldığı saldırıda bugün 5 kişi yaralandı.

Bakanlık, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında ise 36 kişinin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, Yarun beldesi sakinlerinin yaşadıkları yerlere dönmek istemesi sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 kişinin, Zutar beldesinde ise 10 Lübnanlının yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, silahlı insansız hava aracıyla Nebatiye Fevka beldesinde düzenlediği saldırıda ise 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunmuştu.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e yönelik tedbirler ve diplomatik baskı yapılması konusunda ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilirken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için öngörülen sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusunun saldırılarında 26 Ocak'tan bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 190 kişi yaralandı.

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