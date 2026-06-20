İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

Hava harekatının koordineli bir şekilde yoğunlaştığı Nebatiye vilayetine bağlı Arab Salim kasabasında bir konutun iki kez bombalanması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, Deyr el-Zahrani bölgesindeki saldırıda 1 sivil can verdi. Sabahın erken saatlerinde Düveyr kasabasının giriş kontrol noktasında bir motosiklete yönelik gerçekleştirilen nokta atışı insansız hava aracı saldırısı ise 1 kişinin daha ölümüne yol açtı. İsrail savunma kaynakları operasyonların askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etse de, yerel makamlar can kayıplarının tamamının sivil nüfustan oluştuğunu ve ağır topçu atışlarının Nebatiye kent merkezi çevresinde büyük bir yıkıma neden olduğunu duyurdu.

Ateşkes anlaşmasının hemen ardından gelen bombardıman dalgası

Uluslararası diplomasi kanallarının bölgede kalıcı bir sükunet sağlama amacıyla yürüttüğü Washington merkezli müzakerelerin hemen ardından gelen bu harekat, diplomatik çevrelerde derin bir endişeyle karşılanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen geniş kapsamlı ateşkes formülü, sınır hattındaki askeri unsurların geri çekilmesini ve karşılıklı operasyonların tamamen durdurulmasını şart koşuyordu. Savaş uçaklarının ateşkes ilanının mürekkebi kurumadan sivil altyapıyı yeniden vurması, sahadaki askeri komuta kademesinin diplomatik uzlaşma zeminlerinden bağımsız hareket ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Bölgesel insani kriz ve tırmanan sivil kayıplar

Sınırın güney hattında aylardır süregelen askeri operasyonlar ve genişleyen bombardıman çemberi, Lübnan genelindeki insani dramın boyutlarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, mart ayının başından bu yana düzenlenen sınır ötesi saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 980 sınırına ulaşırken, yerinden edilen sivil sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Son hava taarruzunun ardından sivil tahliye koridorlarının güvenliğinin ortadan kalkması, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye temel gıda ve tıbbi malzeme ulaştırma faaliyetlerini de tamamen sekteye uğratıyor.

Sınır hattında güvenlik bölgeleri ve kalıcı işgal riski

İsrail'in Lübnan topraklarının yaklaşık 10 kilometre derinliğine kadar uzanan geniş bir şeridi 'güvenlik bölgesi' ilan etmesi, sınır hattındaki askeri tırmanışın kalıcı bir nitelik kazanacağına dair sinyaller veriyor. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) raporları, taraflar arasında her iki yöne doğru da yoğun bir mühimmat hareketliliğinin sürdüğünü ve karşılıklı misilleme dalgasının durdurulamadığını teyit etmektedir. İilan edilen resmi haritalar ve devam eden bu nokta atışı suikastlar doğrultusunda, bölgedeki askeri varlığın kısa vadede geri çekilmeyeceğini ve tampon bölge stratejisinin kalıcı bir işgal modeline dönüşebileceğini öngörülüyor.