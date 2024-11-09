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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı belirtildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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