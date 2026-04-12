İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Sur'un Kana beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.