İsrail'in önerdiği 'insani ara'nın ayrıntıları açıklandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara "insani ara" verilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

"Walla News” isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Gazze'deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta "insani ara" öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı görüşmede dile getirdi.

Haberde, Hamas'ın bu öneriye yönelik yanıtına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece, esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceğini bildirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da 4 günlük esir takası mutabakatı kapsamında Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmişti. Bu mutabakat 3 gün daha uzatılmış ve bu kapsamda 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

24 saatte 300'den fazla yere saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda Gazze'de 300'den fazla yerin bombalandığı bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.