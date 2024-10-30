İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Baalbek halkı kenti terk etmeye başladı

Lübnanlılar kuzeydoğudaki Baalbek kentinden Zahli yoluyla güvenli bölgelere doğru göç etmeye çalışıyor.

Halkın şiddetli İsrail saldırıları altında olan Baalbek'i terk etmeye başlaması sebebiyle Baalbek-Zahli yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri içine alan geniş bir alan için yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşan Adraee, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtmişti.

Baalbek kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Saldırılar 3 bin yıllık Baalbek şehrini tehdit ederken, İsrail ordusu 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkmenlerin yaşadığı köy de saldırı tehdidi altında

Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Adraee'nin yayınladığı haritada, Türkmenlerin yaşadığı Duris de boşaltılması istenen bölgeler arasında yer alıyor.