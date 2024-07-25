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İsrail'in saldırıları 293 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 175'e çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in saldırıları 293 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 175'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Saldırılar nedeniyle son 24 saatte 30 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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