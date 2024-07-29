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İsrail'in saldırıları 297 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 363'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 39 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 93 kişinin ise yaralandığı bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in saldırıları 297 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 363'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 39 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 363'e, yaralananların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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