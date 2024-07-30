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İsrail'in saldırıları 298 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e yükseldi

İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli öldü, 73 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 400 kişi öldü, 90 bin 996 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in saldırıları 298 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 298 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 katliamda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana 39 bin 400 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 400'e, yaralananların sayısının da 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

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