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İsrail'in saldırıları 319 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 173'e yükseldi. İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 34 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in saldırıları 319 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 319 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

40 bin 173 Filistinli yaşamını yitirdi, 92 bin 857 Filistinli yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 173'e, yaralı sayısının da 92 bin 857'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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