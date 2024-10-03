İsrail'in saldırıları sonucu 80 Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

80 Filistinli hayatını kaybetti

Basal'ın açıklamasına göre, kuzeyde İsrail ordusunun Gazze iline düzenlediği 4 hava saldırısında 32 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 7 saldırıda 30 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Orta ilinde de İsrail'in 4 saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ilinde ise İsrail askerleri tarafından öldürülen bir kişinin cesedine ulaşıldı.