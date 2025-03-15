İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'deki İHA saldırısında 3'ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında saldırı sonucu 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada ise İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün insani yardım sürecini takip eden gazeteciler olduğu aktarıldı.

Gazetecilerin hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'de yaşananların öğrenilmesini engelleme çabası ve savaş suçu olduğu vurgulanan açıklamada uluslararası topluma saldırıyı kınama ve soruşturma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere 19 kişinin cansız bedeni ile 26 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 543'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 981'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

İsrail'in Tulkerim'de saldırıları sürüyor

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki kuşatma ve baskınlarını, sivillere yönelik katı uygulamalarla sürdürüyor.

Tulkerim Mülteci Kampı’nın bazı mahallelerinde askerler konuşlandırıldığı, İsrail askerlerinin, bazı evlere düzenlediği baskınlarda kapıları kırdığı ve binalara zarar verdiği kaydedildi.

Baskınlar sırasında ses bombaları kullanan İsrail askerleri ayrıca işgal ettiği bazı evleri de "askeri karakollara" dönüştürdü.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda saldırı ve baskınlarda sürüyor

Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra 35 gündür saldırı ve baskınların sürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'nın sokaklarında da İsrail askeri birlikleri konuşlandırıldı.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki ormanlık alan çevresinde, İsrail askerlerinin yoğun şekilde konuşlandırılmasıyla eş zamanlı büyük patlama sesleri duyuldu.

Bölgeden dumanlar yükselirken, patlamalar yakındaki araçların ve evlerin camlarına zarar verdi.

Olayda şu ana kadar henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

İsrail askerleri ayrıca, bir hastayı tahliye etmek üzere Nur Şems'e doğru yola çıkan ambulansa gerçek mermiyle ateş açtı.

Kamptaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ateşe verdiği bir Filistinlinin evi de zarar gördü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin yeniden verilebilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Savaş şartlarından dolayı hastane avlusuna daha önce defnedilmiş olan cenazelerin 13 Mart Perşembe günü bulundukları yerden alınarak resmi kabristana defnedileceği ifade edildi.

Açıklamada daha önce hastane avlusuna 160 kişinin defnedildiği bunlardan 61'inin çıkarıldığı, bazılarının kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürüleceği kaydedildi.

Şifa Tıp Kompleksi'nde 2020 yılında 460 bin Filistin vatandaşına tedavi hizmeti, 250 bin vatandaşa da acil sağlık hizmeti sunulmuştu. Aynı hastanede 25 bin ameliyat ve 13 bin doğum gerçekleştirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El-Burş, İsrail ordusunun aylar boyunca aralıksız sürdürdüğü saldırıları sonucu sağlık kompleksinde bina ve tıbbi cihazların yüzde 95'inin kullanılmaz halde olduğunu söylemişti.

Gazze'de ateşkesin ardından Batı Şeria'da saldırı ve baskınlar arttı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 933 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.