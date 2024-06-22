İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli öldürüldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

120 Filistinli öldürüldü ve 258 kişi yaralandı

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 260. gününde de devam ediyor. İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze’de son 48 saatte 120 Filistinli öldürüldü ve 258 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.