İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 658’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını 263 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 658’e, yaralananların sayısının da 86 bin 237’ye yükseldiği kaydedildi.