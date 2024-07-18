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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 38 bin 848’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 848’e, yaralıların sayısı ise 89 bin 459’a yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 38 bin 848’e yükseldi
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 286 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı düzenlediğini, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

38 bin 848 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 848’e, yaralıların sayısının 89 bin 459’a yükseldiği kaydedildi.

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