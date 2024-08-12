İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 897'ye yükseldi.

7 ekimden bu yana 39 bin 897 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.