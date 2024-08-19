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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 40 bin 139’a yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bin 139’a yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 40 bin 139’a yükseldi
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İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, ibadethaneler olmak üzere bölgedeki tüm noktalara bomba yağdıran İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni yerle bir ederken, sürdürdüğü soykırım faaliyetlerinden geri adım atmıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 134 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Can kaybı her geçen gün yükseliyor

Bölgede 318 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 139’a, yaralı sayısının da 92 bin 743’e yükseldiği aktarıldı.

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