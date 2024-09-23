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İsrail'in saldırısına Lübnanlı gazeteci canlı yayında yakalandı

Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia, Beyrut'tan canlı yayın yaptığı sırada İsrail bombardımanında yaralandı.

Haber Merkezi
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İsrail'in saldırısına Lübnanlı gazeteci canlı yayında yakalandı
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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almaya devam ediyor.

Bugün düzenlenen hava saldırısının hedefinde Hizbullah komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Ancak bu sabahtan itibaren düzenlenen saldırılarda ölen sivillerin sayısı 24'ü çocuk olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısı 1246'ya yükseldi.

Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia da Beyrut'tan Skype üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında İsrail bombardımanına yakalandı.  Canlı yayına yansıyan görüntülerde bombanın etkisiyle camların kırıldığı ve arkasındaki paravanın devrilmesiyle Boudia'nın bağırarak yere düştüğü görülüyor.

Yaralanan gazetecinin sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

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