İsrail'in saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi’nde Haccac apartmanını hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kayıp onlarca kişi var.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen İsrail bombardımanında 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlerken, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) binaları ve tesislere saldırı düzenlenmesi sonucu büyük yıkım meydana geldi.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampı’nın doğusunu ve Han Yunus kent merkezini bombaladı.

