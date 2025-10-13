  1. Ekonomim
  3. İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
İsrail'in esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail'in esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Nasır Hastanesine nakledildi.

İsrail'in, ilk aşamada Ofer Hapishanesinden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı da Ramallah’a ulaşmıştı. İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı - Resim : 1

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu bildirilmişti.

İsrail de Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 96 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği "müebbet" hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

