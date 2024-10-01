İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde silah sesi! Ekipler harekete geçti

İran’ın İsrail’e onlarca füzeyle düzenlediği saldırının yankıları sürerken İsveç’te dikkat çeken bir haber geçildi.

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde silah ateşlendiği iddia edildi.

Yerel basının haberine göre büyükelçiliğin yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu.

İsveç polisinin bunun ardından yaptığı araştırmada büyükelçiliğin çevresinde bir silah ve boş kovan buldu.

Olay yerinde en az 10 polis aracı görevlendirilirken, bunun bir silahlı saldırı olup olmadığına dair araştırma sürüyor.