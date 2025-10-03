İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protestolarla karşılandı

Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev kararı aldı.

Pire Limanı Nakliye İşçileri Birliği (ENEDEO) yaptıkları yazılı açıklamayla, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Soykırım, açlık, abluka yaşayan Gazze halkına yiyecek ve ilaç ulaştırılmasını engellemek amacıyla İsrail'in askeri saldırıyla aralarında Yunanların da bulunduğu mürettebatı tutukladığı ve iletişimlerini kestiği vurgulanan açıklamada, "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ENEDEO üyesi işçilerin İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınamak amacıyla 24 saatlik grev kararı aldıkları kaydedildi.

İsrail, Varşova'da protesto edildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösteren yüzlerce kişi Polonya'nın başkenti Varşova'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Polonya'daki Gazze Küresel Hareketi tarafından "Filistin ile dayanışma" sloganıyla düzenlenen gösteride, filoda bulunan Polonyalılar dahil tüm aktivistlere dayanışma mesajı gönderilirken, Polonya'nın İsrail ile tüm bağlantılarını sonlandırması talebinde bulunuldu.

Bir grup göstericinin bakanlık binasının camını kırarak kırmızı boya dökmesi üzerine polis gruba müdahale etti. Polis, 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ulusal medya, göstericilerin daha sonra başkent sokaklarında yürüyüş düzenlendiğini, ülke genelinde 20 kentte eş zamanlı Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri yapıldığını aktardı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Bangladeş'ten, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına kınama

Bangladeş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını kınayarak yasa dışı şekilde alıkonulan filo katılımcılarının "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun filoyu hedef alan saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırılar "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, alıkonulan tüm insani yardım çalışanları ve aktivistlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması, Gazze ve Batı Şeria'daki "yasa dışı işgaline" son vermesi, uluslararası insancıl hukuka uyması ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması için Tel Aviv yönetimine çağrı yapıldı.

