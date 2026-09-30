İsrail'in talebi sonrası ikinci Flydubai uçağı da geri çevrildi

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İsrail medyasına göre Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapan ikinci Flydubai uçağı, İsrail'in talebi üzerine geri çevrildi. Gelişme, aynı güzergahta gerçekleştirilen uçuşlardan birinde sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından geldi.

İlk uçuşta acil durum sinyali gönderildi

Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçağında iki pilot arasında kavga çıktı. Uçaktan önce genel acil durum, ardından da uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale şüphesine işaret eden acil durum sinyali gönderildi.

İsrail savaş uçaklarını havalandırdı

Acil durum sinyalinin ardından İsrail savaş uçaklarını havalandırdı. Flydubai uçağı ise rotasını değiştirdi ve Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Uçuşlarda yaşanan gelişmeler takip ediliyor

İkinci Flydubai uçağının da geri çevrilmesi, Dubai-Tel Aviv hattındaki uçuşlarla ilgili yeni bir gelişme olarak kayda geçti. Kaynak haberde olayın ayrıntılarının henüz netleşmediği ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.