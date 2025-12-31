İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'nin nüfusu yüzde 10'dan fazla azaldı

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 10,6 gerilediği bildirildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin 2025 raporunu yayımladı.

Rapora göre, Filistin toprakları bu yıl eşi görülmemiş insani ve demografik koşullara tanık oldu.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te can kaybı

İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Söz konusu can kayıplarının yüzde 98'i, İsrail'in, 2 yıldan fazla süre soykırım uyguladığı Gazze'de kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren Gazze'deki soykırımında 18 bin 592'si çocuk, 12 bin 400'ü kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda 171 binden fazla Filistinli yaralandı, büyük çoğunluğu enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 11 bin kişi ise halen kayıp.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinli yaşamını yitirdi, 9 bin 34 Filistinli yaralandı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 100 binden fazla Filistinli ise Gazze dışına göç etmek zorunda kaldı.

Hem soykırımda 71 binden fazla insanın öldürülmesi, hem de zorunlu göç nedeniyle Gazze nüfusu yüzde 10,6 azaldı.

Filistin nüfusu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5,56 milyona ulaşırken, bunun 3,43 milyonunu Batı Şeria'da, 2,13 milyonunu ise Gazze'de yaşayanlar oluşturuyor.

Gazze’de sağlık sistemi çöktü

Raporda ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 36 hastaneden sadece 19'unun kısmen ve sınırlı kapasiteyle çalıştığı, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının yanı sıra sağlık personeli sayısının da düştüğü kaydedildi.

Yaklaşık 2,13 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 18 binden fazla tedavi bekleyen yaralının bulunduğu Gazze'deki hastanelerin yatak kapasitesinin ise yaklaşık 2 bin olduğuna dikkati çekildi. Gazze'deki durum göz önüne alındığında, bunun, asgari sağlık ihtiyaçlarını karşılamayan son derece düşük bir oran olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra Gazze'de yaklaşık 60 bin hamile kadının, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve sınırlı erişim nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'de temiz suya erişimin de bölgenin başlıca sorunlarından biri olduğu ifade edildi. Gazze nüfusunun yüzde 95'nin güvenli içme suyuna erişimin olmadığına dikkati çekildi.

Eğitim altyapısı yok edildi

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eğitim sektörünün de ağır yara aldığı belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında 179 okulun yıkıldığı, 218 okulun bombalandığı veya hasar gördüğü, 63 üniversitenin tamamının ise yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında 18 bin 863'ü Gazze'de olmak üzere, 18 bin 979 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.