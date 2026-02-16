İsrail'in Washington Büyükelçisi: F-35I savaş jetlerinin uçuş menzilini artırdık



Israel Hayom gazetesine röportaj veren Washington Büyükelçisi Leiter, "(Radar) gizliliğini ihlal etmeksizin savaş jetlerinin uçuş menzilini artıran yakıt tankları geliştirdik ve kanatlara dört füze ekledik." ifadelerini kullandı.

İsrailli pilotların F-35 ile uçuş saatlerinin, diğer ortak üretici ülkelerin pilotlarından çok daha fazla olduğunu savunan Leiter, "Pilotlarımızdan gelen geri bildirimler Lockheed Martin’e ulaşıyor. Birkaç hafta önce yaptığım ziyarette şirketin CEO’su, İsrail’in sağladığı bilgi ve geliştirmelerin 'şirket için milyarlarca dolar değerinde’ olduğunu söyledi." dedi.

Ekstra yakıt tanklarının uçağın menzilini artırdığını ancak düşman hava sahasına yaklaşmadan atılmadıkları takdirde uçağın radar izini önemli ölçüde artırarak gizliliğini ortadan kaldırabileceği biliniyor.

"İran gibi uzak hedefleri yönelik saldırı kabiliyetinin artırılması hedeflendi"

İsrail ordusunun envanterindeki F-35I savaş jetleri için menzil artırıcı yakıt tankları geliştirdiğini uzun süredir aktaran İsrail basını, söz konusu adımla, havada yakıt ikmali yapmadan İran gibi uzak hedeflere yönelik saldırı kabiliyetinin artırılmasının amaçlandığı belirtiyor.

İsrail ordusu, bir yıl önce F-35 üreticisi Lockheed Martin ile birlikte, savaş jetlerinin kanatlarında füze taşıma kabiliyeti geliştirdiğini duyurmuştu. Bu tasarımla operasyon icra eden "F-35’lerin" yalnızca İsrail’de olduğu belirtilmişti.