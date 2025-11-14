  1. Ekonomim
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter: ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yanayız

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmamasını tercih ettiklerini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter: ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yanayız
Leiter, Jerualem Post gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi.

Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu.

Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Leiter, "Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi." iddiasına bulundu.

Leiter, ABD ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in "bölgedeki askeri üstünlüğüne" zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz." ifadesini kullandı.

