  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında can kaybı 46'ya yükseldi
Takip Et

İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında can kaybı 46'ya yükseldi

İsrail’in Yemen’in başkenti Sana ve Cevf’e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 46’ya ulaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail’in Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine hava saldırılarında can kaybı 46'ya yükseldi
Takip Et

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, İsrail ordusunun 10 Eylül'de düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısı güncellendi.

Can kaybı artıyor

Habere göre, Sana ve Cevf'e düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, yaralı sayısı ise 165'e çıktı.

Ölenlerden 5'inin çocuk, 11'inin kadın, yaralananlardan da 31'inin çocuk, 29'unun kadın olduğu bilgisi geçildi.

Daha önce, İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldıİran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldıDünya
Trump: Rusya’nın Polonya ihlali muhtemelen hataTrump: Rusya’nın Polonya ihlali muhtemelen hataDünya
Trump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştıTrump, New York’ta Yankees beyzbol maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştıDünya

 

Dünya
Utah Valisi açıkladı: Charlie Kirk cinayeti zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson
Charlie Kirk suikastında flaş gelişme! Kimliği belli oldu
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Trump duyurdu: Charlie Kirk cinayetinde bir gözaltı
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Hollanda, 2026 Eurovision'a İsrail katılırsa katılmayacak
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
Son dakika... Kremlin: Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri durduruldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Türkiye’den kaçırılmıştı! İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama emri çıkarıldı
Türkiye’den kaçırılan İmparator heykelini alan koleksiyonere tutuklama kararı